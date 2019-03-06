Владимир Елистратов провел первые назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Владимир Елистратов 6 марта внес в городскую думу документ об изменении структуры администрации. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в думе и пресс-службе мэрии. Саму структуру еще никто, кроме самого Елистратова, не видел. Глава города также утвердил несколько кадровых назначений.

«Письмо об изменении структуры поступило, саму структуру представят позже. К вечеру сегодняшнего дня или завтра утром. Мы будем рассматривать ее заочным голосованием», — рассказали в аппарате думы. «То, что такое письмо отправлено, подтверждаем, других подробностей нет», — заявили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало «URA.RU», речь идет о ликвидации ставки вице-мэра Челябинска по имущественным вопросам, которую раньше занимал сам Елистратов. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) и правовое управление, которое курировал Елистратов в статусе вице-мэра, будет напрямую подчиняться главе города. Пока не поменяли структуру, полномочия вице-мэра по имущественным вопросам возложены на председателя КУиЗО Сергея Чигинцева. По данным «URA.RU», глава города также подписал ряд кадровых назначений по своим заместителям, работавшим неделю в статусе «и.о» после вступления Елистратова в должность мэра.

Первым вице-мэром назначена Наталья Котова, ранее занимавшая этот пост. Переназначены, а значит, сохранили свои должности, вице-мэры Владимир Алейников (дорожное хозяйство), Игорь Лопаткин (социальное развитие), Елена Мурзина (экономика и финансы) и Евгений Шинин (аппарат). Сохранил пока статус «и.о.» вице-мэр по ЖКХ Евгений Крехтунов. Не состоялось переназначение вице-мэра по строительству Владимира Слободского, который, как и сообщало «URA.RU», уходит на пенсию. Пока Слободской ушел в отпуск, и. о. вице-мэра по строительству стал руководитель комитета по градостроительству Сергей Репринцев. Официальные документы по назначениям на сайт мэрии не выложены, в пресс-службе информацию не комментируют.

Большинство руководителей мэрии, за исключением Мурзиной, Репринцева и Крехтунова, занимали свои должности еще когда городом руководил Михаил Юревич, то есть до 2010 года. Владимир Алейников работает вице-мэром по дорожному хозяйству со времен Вячеслава Тарасова, руководившего городом до 2005 года.