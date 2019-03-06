06 марта 2019
05 марта 2019

Пермские перевозчики требуют с мэрии десятки миллионов рублей

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 17:09
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Подготовка к художественной акции «Памятник Владимира поставленный земляками без согласований в Перми 12 апреля 2018 года». Пермь, остановка, автобус, общественный транспорт, давка, час пик
Одной из частных компаний арбитраж уже отказалФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Арбитражный суд Прикамья поступило 18 исков от перевозчиков, которые хотят взыскать средства с департамента дорог и транспорта (ДДиТ) администрации Перми. Общая сумма претензий превышает 32 млн рублей.

По оценкам истцов, в 2016 году они понесли убытки в связи с невыплаченной компенсацией за амортизацию транспортных средств. Как пояснили «URA.RU» в департаменте дорог и транспорта, перевозчики намерены взыскать средства за апрель—март 2016 года. Представители ДДиТ также уточнили, что «изменение сроков амортизации было связано с законным решением суда от 3 марта 2016 года».

В феврале с аналогичными претензиями к дорожному департаменту в суд обращался перевозчик ООО «Арт-Стиль». В итоге арбитраж рассмотрел апелляционные жалобы мэрии и отказал в истцу в удовлетворении требования.

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