Путин запретил пользоваться смартфонами в армии

За нарушение запрета военный может быть уволен со службы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным пользоваться во время службы электронными гаджетами. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Военнослужащим запрещается иметь при себе электронные изделия, которые позволяют с использованием сети „Интернет“ распространять аудио-, фото- и видеоматериалы и данные геолокации», — говорится в указе президента. За нарушение запрета возможно привлечение военнослужащего к дисциплинарной ответственности, а также увольнение со службы, уточняет RNS.

Ранее Госдумой РФ был принят закон, запрещающий военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе, своих сослуживцах, близких родственниках, а также командовании и расположении воинских частей, напоминает «Национальная служба новостей».