Ростехнадзор проверил слухи об экологической катастрофе на зауральском предприятии по добыче урана

Проверяющие не выявили следов аварии на трубопроводе «Далура» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ростехнадзор не выявил нарушений и следов аварии на трубопроводе участка подземного выщелачивания урана на месторождении, расположенном в Далматовском районе Курганской области. Проверка зауральского уранодобывающего предприятия «Далур» проводилась по просьбе областных властей после того, как активисты местного движения «Антиуран» заявили об экологической катастрофе в регионе.

«Сегодня завершилась проверка АО „Далур“ Ростехнадзором. Нарушений, проливов растворов, высокого радиационного фона не выявлено. Предприятие работает в нормальном режиме», — сообщил «URA.RU» начальник отдела по связям с общественностью и региональными органами власти Уранового холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото», входит в госкорпорацию «Росатом») Юрий Мурашко. Копия справки по результатам проверки «Далура» имеется в распоряжении «URA.RU».

Проверка проводилась в период с 5 по 6 марта. В ней принимали участие представители Уральского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора Андрей Бурмистров и Александр Трошин. Они не выявили нарушений целостности и следов проливов ураносодержащих растворов на трубопроводе и прилегающей территории. Измеренные значения мощности дозы не превышали контрольный уровень.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «антиуранщики», которые заявляли об экологической катастрофе в Зауралье, пользовались дозиметром, не прошедшим поверку. В АРМЗ заявления активистов «Антиурана» назвали провокацией и «очередной попыткой распространения откровенной лжи».