Температурные качели ожидаются в Кургане в ближайшие две недели

04 ноября 2025 в 16:21
Температурные качели прогнозируются в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в ближайшие две недели прогнозируются значительные колебания температуры. Днем температура будет варьироваться от -5 до +4 градусов, а ночью — от -13 до +1 градуса. Об этом сообщает канал о погоде.

«Самые теплые дни придутся на 7–8 ноября с дневными температурами до 3-4 градусов. Самая холодная ночь ожидается в самом начале периода, 5 ноября. Столбик термометра опустится до -13 градусов», — сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».

По прогнозу, температурный фон будет немного превышать климатическую норму. За весь период выпадет 26 мм осадков.

Ранее в Курганской области ударили первые морозы. Минувшей ночью на станциях региона были зафиксированы минимальные температуры. Холоднее всего было в Целинном — столбик термометра опустился до -15,8 градуса.

Материал из сюжета:

Резкие изменения погоды в Кургане и области

