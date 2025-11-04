Курганцев просят высказаться об экспериментальной дорожной разметке
Курганская область оценивает эффективность желтой дорожной разметки
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области продолжается эксперимент по использованию желтой горизонтальной разметки на дорогах. Уже пятый год такая разметка применяется на основных улицах Кургана. Госавтоинспекция в своей группе в соцсетях предлагает жителям и гостям региона принять участие в опросе, чтобы оценить эффективность нововведения.
«Уже пятый год на дорогах областного центра применяется горизонтальная разметка желтого цвета. Ранее эксперимент проводился не только в Кургане, но и на четырех региональных дорогах. В настоящее время данная разметка применяется на основных улицах города Кургана», — сообщает Госавтоинспекция Курганской области, опубликовав опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники ведомства призывают жителей и гостей региона поделиться своим мнением о желтой разметке, приняв участие в опросе. Это поможет оценить, насколько эффективно такое нововведение влияет на безопасность дорожного движения.
Для участников опроса предлагается четыре варианта ответов. Один из них указывает, что желтая разметка выделяется и привлекает внимание. Однако есть и другие, в том числе о соблюдении правил, о видимости разметки зимой, а также вариант «разницы не заметил».
Эксперимент с желтой разметкой проводится в Курганской области в рамках более широких мер по повышению безопасности дорожного движения. Ранее администрация города реализовала ряд изменений в организации дорожного движения на загруженных участках — на улицах Свердлова, Станционная и Красина были оптимизированы схемы движения и установлены новые светофоры.
