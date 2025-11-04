В Далматово Курганской области состоялось торжественное открытие нового арт-объекта — панорамы «Осада Успенского Далматовского мужского монастыря». Композиция, состоящая из семи скульптурных элементов, установлена у северной стены монастыря. Об этом сообщил глава Далматовского округа Андрей Аносов.

«Композиция состоит из семи элементов: монах, офицер государственной армии, крестьянин, пушка и трое восставших. Противники стоят друг напротив друга. Скульптурная композиция установлена на постаменте и оборудована подсветкой для освещения в темное время суток», — написал Аносов в своем telegram-канале.

Открытие панорамы в Далматово продолжает тренд развития культурной инфраструктуры в регионе. В 2025 году Курганская область активно развивает проекты по украшению городской среды — в Кургане стартовал уже шестой сезон фестиваля стрит-арта, где художники создают муралы на объектах социальной инфраструктуры, включая школы и спортивные учреждения. Подобные инициативы направлены на благоустройство территорий и формирование привлекательного облика городов через современное уличное искусство.