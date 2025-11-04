Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Скульптурная панорама «Осада монастыря» появилась в Далматово Курганской области. Видео

04 ноября 2025 в 18:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новый арт-объект появился в Далматово у известного монастыря

Новый арт-объект появился в Далматово у известного монастыря

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматово Курганской области состоялось торжественное открытие нового арт-объекта — панорамы «Осада Успенского Далматовского мужского монастыря». Композиция, состоящая из семи скульптурных элементов, установлена у северной стены монастыря. Об этом сообщил глава Далматовского округа Андрей Аносов.

«Композиция состоит из семи элементов: монах, офицер государственной армии, крестьянин, пушка и трое восставших. Противники стоят друг напротив друга. Скульптурная композиция установлена на постаменте и оборудована подсветкой для освещения в темное время суток», — написал Аносов в своем telegram-канале.

Открытие арт-объекта состоялось 4 ноября. Глава Далматовского округа Андрей Аносов принял участие в торжественном мероприятии. Панорама стала новым культурным символом города, привлекающим внимание к исторической значимости Успенского Далматовского мужского монастыря.

Продолжение после рекламы


Открытие панорамы в Далматово продолжает тренд развития культурной инфраструктуры в регионе. В 2025 году Курганская область активно развивает проекты по украшению городской среды — в Кургане стартовал уже шестой сезон фестиваля стрит-арта, где художники создают муралы на объектах социальной инфраструктуры, включая школы и спортивные учреждения. Подобные инициативы направлены на благоустройство территорий и формирование привлекательного облика городов через современное уличное искусство.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал