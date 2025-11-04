Курганская налоговая служба переходит на продленный режим работы

УФНС Курганской области продлевает режим работы операционных залов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области объявило о продленном режиме работы операционных залов в период информационной кампании по исполнению налоговых уведомлений. Жители региона смогут получать услуги в удобное время, включая вечерние часы. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Курганской области.

«УФНС России по Курганской области информирует, что в период проведения информационной кампании по исполнению налоговых уведомлений введен продленный режим работы операционных залов: понедельник, среда: 9:00 — 18:00; вторник, четверг: 9:00 — 20:00; пятница: 9:00 — 16:45. Суббота, воскресенье — выходные дни», — сообщили в УФНС России по Курганской области.

Продленный график будет действовать с 5 ноября по 30 декабря 2025 года в Кургане (ул. М. Горького, 132Б) и Шадринске (ул. Михайловская, 82), а в Шумихе (ул. Советская, 52) — до 12 декабря. В вечернее время с 18:00 до 20:00 будут доступны услуги по приему и выдаче документов, приему налоговых деклараций и подключению к Личному кабинету физического лица.

