Чиновники через суд расторгнут договор с арендаторами горсада в Кургане

Мэрия Кургана нашла 134 нарушения, связанных с содержанием горсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арендаторы горсада в Кургане менее чем за год допустили 134 нарушения, связанные с уборкой, освещением и благоустройством территории. В пресс-службе администрации города в ответ на запрос «URA.RU» сообщили, что намерены расторгнуть договор с арендаторами.

«В настоящее время администрация города Кургана намерена в судебном порядке расторгнуть договор», — сообщили в мэрии. Дело в том, что ООО «Курганпарк» постоянно нарушает условия заключенного договора, поясняют чиновники. «Проведение ярмарок не соответствует условиям договора», — говорится в официальном письме мэрии. Тут же отмечается, что в период с июля 2016 по июль 2018 года было проведено восемь ярмарок. Также горсад трижды сдавался для размещения цирка.

Напомним, депутаты Кургана на внеочередной думе удовлетворили заявление главы города Сергея Руденко, который попросил освободить его от обязанностей мэра. Это произошло после критических высказываний в его адрес из-за затянувшегося скандала с курганским горсадом и расторжением контракта с его арендаторами.