Кремль ведет переговоры о замене Жириновского

По слухам, Владимир Жириновский уже в ближайшее время уйдет с поста лидера ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Жириновский может в ближайшее время покинуть пост руководителя партии ЛДПР, сейчас ведется обсуждение кандидатов, которые способны его заменить. При этом сын Жириновского Игорь Лебедев навряд ли сможет заменить отца на этом посту, пояснил «URA.RU» политолог Максим Жаров, комментируя появившееся в telegram-канале «Методичка» сообщение о готовящейся отставке Жириновского.

По данным «Методички», «в Кремле… начали думать о ротации мумий в подконтрольных парламентских партиях». «До думских выборов осталось мало — 2,5 года. Идеальное время для обкатки новых лидеров. Первая на очереди ЛДПР. Главный кандидат на роль преемника Жириновского прямо сейчас — Сергей Фургал. В прошлом депутат Госдумы, а с осени — губернатор Хабаровского края», — отмечается в сообщении. В пользу Фургала приводятся аргументы — политику всего 49 лет, он выиграл выборы в реальной борьбе. При этом «единственной сложностью» замены Жириновского на Фургала называется наличие у лидера ЛДПР сына Игоря Лебедева, у которого «все-таки хватило способностей за долгие годы набрать вес, который позволяет ему вступить в боевой торг».

«Вопрос ухода Жириновского с поста лидера ЛДПР уже давно назрел. Однако я сомневаюсь, что его сын, Игорь Лебедев, справится с этой ролью. Если Кремль решил сохранить ЛДПР в качестве дееспособной партии, то на этом посту требуется более электорально привлекательный, популярный и, возможно, более свежий кандидат. Лебедев таковым не является», — пояснил Жаров.