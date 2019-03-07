Поклонскую заподозрили в желании стать «Навальным в юбке»

Наталья Поклонская заявила о наличии у нее компромата на своих коллег по Госдуме Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутата Наталью Поклонскую могут заподозрить в шантаже своих коллег. Эксперты полагают, что Поклонская сегодня «хочет вывести на чистую воду многих депутатов». Как заявил «URA.RU» политолог Илья Гращенков, экс-прокурор Крыма «хочет стать Навальным в юбке».

Ранее Поклонская рассказала о наличии у нее компромата на коллег по парламенту. По ее признанию, собрать ценную информацию ей удалось за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами. «Самое время сказать о самих этих материалах», — написала Поклонская в своей новой книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

По мнению Гращенкова, интересно, «будет ли Поклонская подходить к вопросу избирательно и предпочтет ли умолчать о ком-то из коллег». «Почему она не использовала эти материалы ранее, пока возглавляла комиссию, и не заявила в прокуратуру? Зачем было откладывать эти данные на потом и выдавать их теперь за компромат?» — недоумевает политолог. Он не исключил, что к Поклонской теперь может возникнуть много вопросов, от методов сбора информации до того, как она ей распорядилась: «Хорошо бы и ей самой теперь не попасть в историю, а то вдруг кто-то решит, что это шантаж».

Отметим, что Поклонская привела подробности сразу нескольких примеров финансовых махинаций, в которых якобы фигурируют ее коллеги, однако не назвала фамилии. Так, один из материалов касался возможной связи депутата с жилищно-коммунальными организациями, завысившими, по данным следствия, тарифы для населения на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей.

В минувшем сентябре Поклонская перестала возглавлять комиссию Госдумы по этике и контролю за доходами в связи с упразднением этого подразделения. Сейчас она занимает должность заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.