В Кургане первый кандидат заявился на праймериз в гордуму

В Кургане первый кандидат зарегистрирован на праймериз «Единой России» для определения кандидатов в депутаты городской думы. Им стал председатель правления банка «Курган» Алексей Лушников. Все необходимые документы он сдал в четверг, 7 марта, передает корреспондент «URA.RU».
Руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев в разговоре с агентством отметил, что интерес к партийному голосованию высокий, около 20 человек уже приходило на консультации, однако готовый пакет документов еще никто не успел подготовить.
Праймериз, напомним, пройдут 26 мая, а выборы в гордуму — в единый день голосования 8 сентября.
Представитель КПРФ Яков Сидоров также заявил, что намерен баллотироваться на новый срок. «Будем участвовать дружно, а по персоналиям решаем». В региональном отделении ЛДПР заявили, что будут выдвигать кандидатов по всем округам. «Выборы будут очень интересными», — отметил лидер партии в Зауралье Юрий Ярушин.