Турция готовится развернуть российские ракетные системы С-400

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 17:42
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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, вооружение, снаряд, ракета, ракетный комплекс, зрк, флаг россии
Турция заключила сделку с Россией по поставкам С-400 еще в декабре 2017 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Турция начнет развертывание российских ракетно-зенитных систем С-400 в октябре. Сейчас военные решают, в каких регионах лучше установить комплексы, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить», — приводит слова министра RNS. Министр отметил, что С-400 приобретаются в собственных интересах страны. По словам Хулуси Акара, вопрос о том, у кого приобретать вооружение — личный выбор каждого государства.

Напомним, что Турция заключила сделку с Россией по поставкам С-400 еще в декабре 2017 года. Тогда официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Америка рассматривает возможность введения санкций в отношении стран, которые покупают российские зенитно-ракетные комплексы.

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