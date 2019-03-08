Турция готовится развернуть российские ракетные системы С-400

Турция начнет развертывание российских ракетно-зенитных систем С-400 в октябре. Сейчас военные решают, в каких регионах лучше установить комплексы, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
«Развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить», — приводит слова министра RNS. Министр отметил, что С-400 приобретаются в собственных интересах страны. По словам Хулуси Акара, вопрос о том, у кого приобретать вооружение — личный выбор каждого государства.
Напомним, что Турция заключила сделку с Россией по поставкам С-400 еще в декабре 2017 года. Тогда официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Америка рассматривает возможность введения санкций в отношении стран, которые покупают российские зенитно-ракетные комплексы.