Пользователи соцсетей гневно отреагировали на высказывание чиновника о лентяях-врачах и учителях

Пользователи Twitter раскритиковали заявление руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, который объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их «ленью и непорядочностью». По мнению россиян, чиновник слишком далек от реальности, чтобы давать такую оценку.
«Этот-то тот еще пахарь», — комментирует высказывание oleg1949. «Учителя, оказывается, тоже тунеядцы, как и пенсионеры. Ну, с чего же у нас лучше будет, если сплошь и рядом подобные чиновники», — пишет пользователь isolko151. «Да знает ли он, сколько на самом деле работают учителя? Причем за сущие копейки», — возмущается Elirya_Nataliya. «Дай Бог здоровья такому чиновнику, чтобы его никогда не сглазили и не прокляли. Такой хороший, справедливый человек. Только он один трудится во всей Чувашии, а бездельники врачи и учителя — нет! Хорошо, чтобы этот чиновник лечиться ездил в Москву, а детей своих отправил вообще за границу», — иронизирует Lyudmilius.
Ранее Юрий Васильев, выступая на внеочередной сессии Госсовета Чувашии, заявил, что у учителей и врачей низкие зарплаты из-за их лени, напоминает сайт ТВЦ. Также он отметил, что добросовестные и трудолюбивые медики и педагоги получают достойные деньги.