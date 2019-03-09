Пользователи соцсетей гневно отреагировали на высказывание чиновника о лентяях-врачах и учителях

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 22:42
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Артинская центральная районная больница. Арти, больница, медики
Чиновник объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов их леньюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи Twitter раскритиковали заявление руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, который объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их «ленью и непорядочностью». По мнению россиян, чиновник слишком далек от реальности, чтобы давать такую оценку.

«Этот-то тот еще пахарь», — комментирует высказывание oleg1949. «Учителя, оказывается, тоже тунеядцы, как и пенсионеры. Ну, с чего же у нас лучше будет, если сплошь и рядом подобные чиновники», — пишет пользователь isolko151. «Да знает ли он, сколько на самом деле работают учителя? Причем за сущие копейки», — возмущается Elirya_Nataliya. «Дай Бог здоровья такому чиновнику, чтобы его никогда не сглазили и не прокляли. Такой хороший, справедливый человек. Только он один трудится во всей Чувашии, а бездельники врачи и учителя — нет! Хорошо, чтобы этот чиновник лечиться ездил в Москву, а детей своих отправил вообще за границу», — иронизирует Lyudmilius.

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Ранее Юрий Васильев, выступая на внеочередной сессии Госсовета Чувашии, заявил, что у учителей и врачей низкие зарплаты из-за их лени, напоминает сайт ТВЦ. Также он отметил, что добросовестные и трудолюбивые медики и педагоги получают достойные деньги.

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