Почему Россия взрывается от заявлений богемы и чиновников

Сама Столье уже заявила, что стала жертвой провокации и планирует обратиться с иском в суд фото: стоп-кадр видео, «Главные Новости», YouTube

Жители России не первый день обсуждают скандальный пост бывшей супруги экс-депутата Госдумы Виталия Южилина, актрисы и светской львицы Илоны Столье. Женщина заявила, что богатые люди должны отдыхать в элитных ресторанах без лицезрения «быдла и нищебродов», которым такие заведения не по карману. За сутки в «Яндекс. Новостях» появилось 666 сообщений и 67 статей на эту тему, а также тысячи откликов в социальных сетях.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков полагает, что такая «мода» пришла в Россию из западных стран, где любого известного журналиста или политика могут затравить за нетолерантные высказывания в адрес феминисток или афроамериканцев.

В РФ такие проблемы серьезного веса не имеют, поэтому ставка была сделана на темы острого социального неравенства и хамства первых лиц, которые постоянно раздражают россиян.

«Видно, что информационная машина набирает обороты и выдает все более провокационные новости. Сейчас депутаты и чиновники хамят ничуть не меньше, чем раньше, но к их словам теперь совершенно гипертрофированное внимание. Но проблема взялась не с пустого места: вина за нее лежит на правящем классе, который на подобные проступки никак не реагирует», — сказал Марков.

Анна Федорова считает, что недовольство россиян — показатель роста их самосознания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Анна Федорова также считает, что тренд на народное недовольство действительно пришел из Америки и Европы, но был изменен с учетом российской информационной повестки. По ее мнению, возмущение россиян говорит об эволюции их самосознания. «Общество стало чувствительнее к подобным вещам, люди теперь чаще думают о том, что их оскорбляет, отсюда и реакция в виде массового недовольства», — сообщила Федорова в разговоре с корреспондентом агентства.

Музыкальный критик Сергей Соседов воспроизводит логику россиян, негодующих по поводу социального неравенства, считая, что депутаты и чиновники сами довели ситуацию до предела. «Депутаты и чиновники сегодня — балласт общества. Их высказывания, как и фразы их глупых жен, лишний раз подчеркивают, что они с простым народом живут в параллельных реальностях. Пока люди нищенствуют, они получают от жизни все и сразу и считают, что они лучше других. Конечно, они в этом сами виноваты», — пояснил Соседов. В то же время он подчеркнул, что

россиянам нужно сохранять спокойствие и игнорировать неосторожно брошенные фразы, так как проблема социального разрыва между слоями общества не может решиться сиюминутно. Критик уточнил, что власть имущие будут регулярно говорить провокационные вещи, раздражающие простых людей.

Музыкант предполагает, что рано или поздно неаккуратные заявления чиновников приведут к «социальному взрыву» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Конфликт власти и общества возникает из-за столкновения интересов. В России сегодня серьезный общественный конфликт: люди делятся на очень богатых и очень бедных, и СМИ используют этот факт для скандала и лишнего внимания. Рано или поздно это может привести к социальному взрыву», — заявил информагентству музыкант и композитор Юрий Лоза. В заключение он предположил, что высказывания представителей власти могут быть и диктуемой свыше информационной политикой для отвлечения внимания от действительно важных государственных проблем вроде пенсионной реформы или повышения НДС.

Говоря о муссировании темы «проколов» чиновников и депутатов, Федорова заключила, что публикации на эту тему будут появляться еще в течение нескольких лет, но рано или поздно они все-таки потеряют свою актуальность, поскольку политические процессы сейчас идут гораздо быстрее. Известный телеведущий Владимир Познер считает, что подобные темы уже исчерпали свой потенциал и не представляют никакого общественного интереса. «Обсуждение неаккуратно сказанных фраз первых лиц — пустая тема. Я считаю, что она совершенно вторична и неинтересна большинству россиян», — пояснил Познер в разговоре с корреспондентом информагентства.