09 марта 2019

Власти заступились за чиновника, объяснившего маленькие зарплаты учителей и врачей их ленью

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 02:04
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1 сентября линейка в школе 107 Челябинск, учитель, класс, школа, первоклассники
В администрации Чувашии пояснили, как у учителей начисляются зарплатыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Чувашии опровергли информацию о том, что глава администрации Юрий Васильев говорил о том, что зарплата учителей и врачей якобы зависит от их лени. Как пояснили в пресс-службе, чиновник говорил не о лени людей, а об индикаторах, которые влияют на уровень зарплаты.

«Васильев, отвечая на вопрос о невыполнении в Чувашии указов главы РФ Владимира Путина по зарплатам работников образования и здравоохранения, озвучил, что те, кто работают на полставки, получают меньше индикаторов, которые предусмотрены в указах президента. У того, у кого нагрузка больше, имеет и большую зарплату», — приводит информагентство Nation News сообщение пресс-службы администрации. Там подчеркнули, что слова «лень, ленивые» и другие в речи Васильева не звучали вообще.

На внеочередной сессии Госсовета Чувашии Васильев заявил, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», напоминает «Пятый канал».

В соцсети между тем разозлились на слова чиновника. По мнению россиян, он слишком далек от реальности, чтобы давать такую оценку.

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