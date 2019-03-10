Власти заступились за чиновника, объяснившего маленькие зарплаты учителей и врачей их ленью

В администрации Чувашии опровергли информацию о том, что глава администрации Юрий Васильев говорил о том, что зарплата учителей и врачей якобы зависит от их лени. Как пояснили в пресс-службе, чиновник говорил не о лени людей, а об индикаторах, которые влияют на уровень зарплаты.
«Васильев, отвечая на вопрос о невыполнении в Чувашии указов главы РФ Владимира Путина по зарплатам работников образования и здравоохранения, озвучил, что те, кто работают на полставки, получают меньше индикаторов, которые предусмотрены в указах президента. У того, у кого нагрузка больше, имеет и большую зарплату», — приводит информагентство Nation News сообщение пресс-службы администрации. Там подчеркнули, что слова «лень, ленивые» и другие в речи Васильева не звучали вообще.
На внеочередной сессии Госсовета Чувашии Васильев заявил, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», напоминает «Пятый канал».
В соцсети между тем разозлились на слова чиновника. По мнению россиян, он слишком далек от реальности, чтобы давать такую оценку.