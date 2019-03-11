10 марта 2019

После авиакатастрофы в Африке страны запрещают гражданам летать на Boeing 737

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:01
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, проверка, шасси, боинг-777-200
Полеты Boeing 737 Max 8 приостановленыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Китае и Великобритании приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после падения самолета в Эфиопии. Авиаторы сочли новинку американской корпорации опасной для полетов.

В Управлении гражданской авиации КНР (Китайской народной республики) объявили, что полеты Boeing 737 Max 8 временно приостановлены. Там напомнили, что за последние полгода это уже вторая катастрофа с этой моделью самолета.

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Под временный запрет попал Boeing 737 Max 8 у эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines. «Решение принято в качестве предупредительной меры безопасности», — пояснили там. Аналогичное решение принял и крупный британский авиаперевозчик Cayman Airways, пишет «Газета.ру». В авиакомпании заявили, что «мера необходима для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа».

10 марта утром Boeing 737 Max 8 потерпел крушение в Эфиопии возле города Дэбрэ-Зэйт. Погибли все 157 человек, находившихся на на борту. В их числе было трое граждан России, уточняет «Национальная служба новостей». Причина крушения самолета выясняется.

Boeing 737 Max 8 — новейший самолет американской компании. В октябре 2018-го в Индонезии разбился такой же самолет. На его борту находились 189 человек, все они погибли, напоминает агентство Nation News.

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