О причинах катастрофы пока ничего не сообщается Фото: unsplash.com

По пути в столицу Кении, Найроби, потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту было 157 человек, из которых 149 пассажиров.

«Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению», — передает РБК. О причинах падения и жертвах пока не сообщается.

Судно совершало рейс из Аддис-Абеба (столица Эфиопии). Премьер-министр страны Абий Ахмед Али на своей странице в Twitter сообщил, что в катастрофе есть жертвы и выразил соболезнования семьям погибших.