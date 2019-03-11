Назначен новый начальник тобольской Госавтоинспекции

Начальником ГИБДД Тобольска стал майор полиции Влас Черноволенко. Ранее он руководил Госавтоинспекцией по Уватскому району Тюменской области. Информацию о назначении «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Сегодня Черноволенко представили личному составу. В Тобольске присутствовал начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области полковник полиции Александр Селюнин.
Ранее «URA.RU» писало, что бывший начальник тобольского ГИБДД Александр Лукьянов перешел на службу в областную столицу. Он стал замначальника ГИБДД Тюмени.