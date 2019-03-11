10 марта 2019

Visa разрешит оплачивать покупки до трех тысяч без пин-кода

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:04
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Клипарт. Нижневартовск., терминал, виза, оплата, пластиковые карты, visa
Это одновременно упростит и усложнит жизнь владельцам картФото: Александр Елизаров © URA.RU

Международная платежная система Visa позволит клиентам оплачивать картой покупки на сумму до трех тысяч рублей без введения пин-кода. Сейчас лимит составляет тысячу рублей.

Письмо с новыми правилами Visa разослала банкам, пишет РБК со ссылкой на свои источники в кредитно-финансовой сфере. Новые правила должны вступить в силу в середине апреля. Повышение лимита при бесконтактной оплате с одной тысячи до трех тысяч рублей упростит платежи для клиентов, говорят эксперты.

В то же время они указывают на рост риска лишиться карты. «При увеличении лимита денежных средств при оплате без ввода ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты», — рассказал РБК главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

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