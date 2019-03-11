Visa разрешит оплачивать покупки до трех тысяч без пин-кода

Это одновременно упростит и усложнит жизнь владельцам карт Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Международная платежная система Visa позволит клиентам оплачивать картой покупки на сумму до трех тысяч рублей без введения пин-кода. Сейчас лимит составляет тысячу рублей.

Письмо с новыми правилами Visa разослала банкам, пишет РБК со ссылкой на свои источники в кредитно-финансовой сфере. Новые правила должны вступить в силу в середине апреля. Повышение лимита при бесконтактной оплате с одной тысячи до трех тысяч рублей упростит платежи для клиентов, говорят эксперты.

В то же время они указывают на рост риска лишиться карты. «При увеличении лимита денежных средств при оплате без ввода ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты», — рассказал РБК главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.