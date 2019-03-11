В Чебаркуле пожаловались на угрозы от команды арестованного за взятку мэра

Депутат челябинского города Чебаркуль Александр Кузнецов пожаловался на угрозы со стороны Андрея Хохлова, водителя арестованного по обвинению в получении взятки мэра Сергея Ковригина. Соответствующее заявление подано в полицию, сообщил народный избранник корреспонденту «URA.RU».
«Вечером пьем кофе с гостями. Звонок с незнакомого номера. Человек представился Андреем Хохловым. Велел заканчивать мутить вокруг главы, а то начнет заниматься мной. Сказал: „У вас в деревне постоянно горя дома, следующий будет гореть твой“. И бросил трубку», — рассказал Александр Кузнецов. Он сделал распечатку звонка и подал заявление в полицию. По словам депутата, Хохлов уже не в первый раз ему угрожает. На этот раз он отнесся серьезно.
Сергей Ковригин обвиняется в получении взятки в виде услуг. Он отправлен под домашний арест до 1 апреля. Его брат Евгений Ковригин обвинил следствие в ангажированности и обещал начать сбор подписей под петицией в его защиту. 10 марта сторонники мэра провели пикет. Этими акциями они намерены дискредитировать следствие.
Сам мэр Чебаркуля своей вины не признает. На период домашнего ареста ему разрешены ежедневные двухчасовые прогулки возле дома. Членство Сергея Ковригина в «Единой России» решением президиума областного политсовета партии приостановлено. В чебаркульском отделении «ЕР» такое решение принять отказались.