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Пермских коммунальщиков высмеяли из-за их заснеженного офиса. «Сапожник без сапог». ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 14:18
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Город Курган, гололед
Усилий коммунальщиков пока недостаточноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат пермской гордумы Надежда Агишева опубликовала на своей странице в Facebook фото обледеневшего крыльца МКУ «Благоустройство Свердловского района». По словам представителя «Яблока», от неубранного снега и наледи в Перми рискуют пострадать не только обычные горожане, но и сами коммунальщики.

«Удивительно, но сапожник без сапог. Сотрудники МКУ легко могут стать жертвами нарушения правил безопасности труда», — подписала фото Агишева. Она отметила, что в офис она решила отправиться лично после того, как не могла дозвониться до представителей МКУ в течение нескольких дней. Получить комментарий организации к моменту публикации новости корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Ситуация с уборкой снега в Прикамье вызывает недовольство жителей на протяжении всей зимы 2018-2019. В феврале и марте «URA.RU» сообщало о нескольких случаях падения снежных глыб на людей. Краевые и муниципальные власти наличие проблемы не отрицают (в своих instagram-аккаунтах глава региона Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов обсуждали вопрос отдельно). В понедельник, 11 марта, замглавы Перми Анатолий Дашкевич провел оперативный штаб с руководителями районных учреждений благоустройства.

ФОТО: Личная страница в Facebook Надежды Агишевой

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