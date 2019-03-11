Депутат пермской гордумы Надежда Агишева опубликовала на своей странице в Facebook фото обледеневшего крыльца МКУ «Благоустройство Свердловского района». По словам представителя «Яблока», от неубранного снега и наледи в Перми рискуют пострадать не только обычные горожане, но и сами коммунальщики.
«Удивительно, но сапожник без сапог. Сотрудники МКУ легко могут стать жертвами нарушения правил безопасности труда», — подписала фото Агишева. Она отметила, что в офис она решила отправиться лично после того, как не могла дозвониться до представителей МКУ в течение нескольких дней. Получить комментарий организации к моменту публикации новости корреспонденту «URA.RU» не удалось.
Ситуация с уборкой снега в Прикамье вызывает недовольство жителей на протяжении всей зимы 2018-2019. В феврале и марте «URA.RU» сообщало о нескольких случаях падения снежных глыб на людей. Краевые и муниципальные власти наличие проблемы не отрицают (в своих instagram-аккаунтах глава региона Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов обсуждали вопрос отдельно). В понедельник, 11 марта, замглавы Перми Анатолий Дашкевич провел оперативный штаб с руководителями районных учреждений благоустройства.