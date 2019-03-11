Украине предрекли гражданскую войну после президентских выборов

Выборы президента Украины состоятся уже через три недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украинский лидер Петр Порошенко прибегнет к фальсификациям во время президентских выборов для того, чтобы остаться у власти любой ценой, рассказал «URA.RU» руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Сергей Лещенко о том, что Порошенко готовится бежать из Украины в случае поражений на выборах.

По словам Рябова, поражение на выборах для Порошенко «это вопрос жизни и смерти». «На Украине будут не просто фальсификации, а набор мер для удержания Порошенко у власти: и попытки съесть конкурентов в последний момент, и попытки аннулировать голоса там, где Порошенко проигрывает, и вбросы, и полное переписывание результатов. Плюс силовой сценарий удержания фальшивых результатов», — рассказал он «URA.RU».

В случае фальсификаций в Украине могут начаться стихийные протесты против непопулярного президента, предположил в беседе с «URA.RU» замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. «Успех этих протестов будет зависеть от того, готовы ли будут внешние игроки к смещению Порошенко», — заметил он.

В случае начала протестов ситуация может дойти до внутриукраинского конфликта, говорит Рябов. «В той же Киргизии был только один классический майдан (революция Тюльпанов, 2005 год). Затем власть переходила из рук в руки в результате краткосрочного хаоса с риском перетекание в гражданскую войну. На Украине сейчас ситуация накаляется, и никакой сценарий нельзя предугадать. Порошенко (по данным опросов) может не попасть и во второй тур. Если это произойдёт, хаос на Украине возникнет уже в промежуток между первым и вторым туром», — заметил Рябов.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. Помимо Порошенко, в них участвуют более 40 кандидатов. Согласно данным социологов, наибольшие шансы пройти во второй тур у президента Петра Порошенко, главы партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко и артиста Владимира Зеленского.