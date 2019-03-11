В Екатеринбурге избит 50-летний правозащитник Андрей Прытков. На него напали возле его дома, который находится по соседству со зданием городского управления полиции на улице Фрунзе, 74.
«Возле подъезда подбежали двое в масках и избили. Все лицо в крови, кажется сломан нос», — рассказал «URA.RU» Андрей Прытков. По его словам, произошедшее может быть связано с приостановлением через суд по его инициативе работы асфальтового завода, имеющего отношение к УГМК. Прытков считает, что это нападение — месть за его активную жизненную позицию.
«Этот завод не входит в холдинг. Пусть правоохранительные органы разбираются», — прокомментировала «URA.RU» Нина Пелевина, сотрудница пресс-службы УГМК.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что «заявление от пострадавшего принято, зарегистрировано, ему вызвана скорая помощь, началась проверка».
Ранее «URA.RU» рассказывало, что 1 мая 2018 года охранник на парковке возле здания прокуратуры Чкаловского района лопатой избил Прыткова. «Охранник Фаустов признан виновным и приговорен к 280 часам обязательных работ. Вещественное доказательство, лопату, уничтожить по месту хранения», — сказано в приговоре суда по тому нападению.