10 марта 2019

Неподалеку от здания УМВД Екатеринбурга неизвестные избили правозащитника. ФОТО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 16:52
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Андрей Прытков написал заявление о нападенииФото: Андрей Прытков

В Екатеринбурге избит 50-летний правозащитник Андрей Прытков. На него напали возле его дома, который находится по соседству со зданием городского управления полиции на улице Фрунзе, 74.

«Возле подъезда подбежали двое в масках и избили. Все лицо в крови, кажется сломан нос», — рассказал «URA.RU» Андрей Прытков. По его словам, произошедшее может быть связано с приостановлением через суд по его инициативе работы асфальтового завода, имеющего отношение к УГМК. Прытков считает, что это нападение — месть за его активную жизненную позицию.

«Этот завод не входит в холдинг. Пусть правоохранительные органы разбираются», — прокомментировала «URA.RU» Нина Пелевина, сотрудница пресс-службы УГМК.

Года назад Прытков избил охранник лопатой
Фото: Андрей Прытков

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что «заявление от пострадавшего принято, зарегистрировано, ему вызвана скорая помощь, началась проверка».

Ранее «URA.RU» рассказывало, что 1 мая 2018 года охранник на парковке возле здания прокуратуры Чкаловского района лопатой избил Прыткова. «Охранник Фаустов признан виновным и приговорен к 280 часам обязательных работ. Вещественное доказательство, лопату, уничтожить по месту хранения», — сказано в приговоре суда по тому нападению.

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