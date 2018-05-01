22:27 01 мая 2018 0

Уральского активиста покалечил охранник с лопатой ФОТО: Андрей Прытков

В Екатеринбурге неподалеку от Чкаловской районной прокуратуры жестоко избили участника общественной организации «Экология Городов» Андрея Прыткова. Как сообщил «URA.RU» сам пострадавший, он едва не погиб от действий разъяренного охранника, вооруженного лопатой.

По словам Прыткова, конфликт, стоивший ему рассеченной головы, произошел днем 1 мая. В беседе с «URA.RU» общественник пояснил, что к зданию прокуратуры он приехал, чтобы проверить, поднят ли там государственный флаг в день праздника — до этого он уже «проинспектировал» другие здания ведомства, Чкаловская районная прокуратура была в его списке последней. При попытке оставить автомобиль на парковке, расположенной с торца здания, у Прыткова неожиданно возникли проблемы — охранник потребовал убрать машину.

«Я попытался объяснить ему, что данное место — земля публичного пользования. В ответ охранник начал хамить: „Ты че базаришь?“ и сразу попытался ударить меня кулаком в лицо. Поскольку я увернулся, он по инерции упал. В итоге он сбегал в будку за лопатой и начал меня кромсать — рассек мне голову и лицо. Раз восемь меня окучил. Я весь в крови еле добрался до отделения полиции», — рассказал Прытков.

По словам общественника, в полицейском участке заявление приняли, попутно пояснив, что данная парковка давно известна правоохранительным органам как «проблемная». В результате инцидента Прытков получил массу повреждений — голову и лицо врачам пришлось зашивать. В данный момент он находится в 23-й городской больнице. Общественник считает, что теперь важно выяснить — мог ли избивший его человек иметь какое-то отношение к прокуратуре.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что заявление от Прыткова зарегистрировано и в данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, а также личность второго участника конфликта. «Пострадавший направлен на судебно-медицинское освидетельствование для установления тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — уточнил в беседе с «URA.RU» представитель ведомства Евгений Крюков.

В свою очередь cотрудник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила «URA.RU», что парковка на улице Родонитовой, ставшая местом конфликта, не имеет к ведомству никакого отношения. «Во-первых, в этом здании находится сразу несколько организаций, во-вторых парковки ведомства там не существует в принципе, а тем более сотрудников, которые могут ее охранять — этого нет даже у здания областной прокуратуры», — уточнила она.