В Швеции объявили о поражении России в «гонке сверхдержав»

Россия продолжит развиваться в сфере вооружения, но гораздо более медленными темпами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен назвал Россию «проигравшей военной сверхдержавой». По его словам, сейчас Россия внедряет средства радиоэлектронной борьбы, используя оставшиеся от СССР технологии, которые в ближайшее время исчерпают себя.

«Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом, они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — приводит слова сотрудника института VSE42.RU.

Кьеллен отметил, что Россия использует в сфере обороны недорогие технологии, которые были актуальны во времена холодной войны. Это говорит о том, что государство не способно «идти в ногу с развитием военных технологий Запада», считает он. По мнению эксперта, Россия продолжит развиваться в сфере вооружения, но гораздо более медленными темпами.