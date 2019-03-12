11 марта 2019

В Швеции объявили о поражении России в «гонке сверхдержав»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 09:24
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100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов на площади Советской Армии. Екатеринбург, солдат, спецназ, автомат, оружие, армия россии, военный, флаг россии, военные действия, памятник черный тюльпан
Россия продолжит развиваться в сфере вооружения, но гораздо более медленными темпамиФото: Анна Майорова © URA.RU

Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен назвал Россию «проигравшей военной сверхдержавой». По его словам, сейчас Россия внедряет средства радиоэлектронной борьбы, используя оставшиеся от СССР технологии, которые в ближайшее время исчерпают себя.

«Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом, они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — приводит слова сотрудника института VSE42.RU.

Кьеллен отметил, что Россия использует в сфере обороны недорогие технологии, которые были актуальны во времена холодной войны. Это говорит о том, что государство не способно «идти в ногу с развитием военных технологий Запада», считает он. По мнению эксперта, Россия продолжит развиваться в сфере вооружения, но гораздо более медленными темпами.

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