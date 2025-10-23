Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ
Средствами ПВО сбиты почти 140 дронов ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаки были отражены над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале МО. Наибольшее число беспилотников — 56 — было сбито над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Воронежской и 14 — над Рязанской. Также 13 аппаратов уничтожены над Ростовской областью, 4 — над Республикой Крым, по 2 — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, а один — над Курской областью.
Ранее сообщалось, что в Брянской области украинский беспилотник попал в автомобиль, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Кроме того, в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ зафиксированы раненые и один погибший. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, атаки произошли на территории Валуйского округа.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
