Сотни людей пришли проститься с Владимиром Этушем в Москве. ФОТО, ВИДЕО

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 12:18
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Прощание с Владимиром Этушем. Москва, этуш владимир фото
Люди несут цветы к родному театру актераФото: Владимир Андреев © URA.RU

В столичном Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с легендарным актером театра и кино Владимиром Этушем. Гражданская панихида проходит на родной сцене артиста.

Родственники Этуша и коллеги по сцене выстроились в длинную очередь для прощания с артистом, многие собрались у театра еще до начала церемонии, передает корреспондент «URA.RU». На сцене звучат слова Этуша «Как хочется жить» и другие монологи актера, афиши театра завешены темной тканью. Пришедшие проститься не сдерживают слез и возлагают цветы у гроба. Завтра актера кремируют на Троекуровском кладбище, а похоронят на Новодевичьем, в семейной могиле.

Народный артист СССР скончался 9 марта. Причина смерти артиста пока не уточняется. Этушу было 96 лет.

Прощание с Владимиром Этушем. Москва, этуш владимир фото
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Владимиром Этушем. Москва
Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, как и многие, пришел проститься с великим артистом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Владимиром Этушем. Москва, прощание с усопшим, этуш владимир фото
Прощание проходит на сцене Театра им. Вахтангова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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