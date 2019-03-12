В столичном Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с легендарным актером театра и кино Владимиром Этушем. Гражданская панихида проходит на родной сцене артиста.
Родственники Этуша и коллеги по сцене выстроились в длинную очередь для прощания с артистом, многие собрались у театра еще до начала церемонии, передает корреспондент «URA.RU». На сцене звучат слова Этуша «Как хочется жить» и другие монологи актера, афиши театра завешены темной тканью. Пришедшие проститься не сдерживают слез и возлагают цветы у гроба. Завтра актера кремируют на Троекуровском кладбище, а похоронят на Новодевичьем, в семейной могиле.
Народный артист СССР скончался 9 марта. Причина смерти артиста пока не уточняется. Этушу было 96 лет.