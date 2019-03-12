Госдума в первом чтении приняла закон о перерасчете пенсий

Депутаты Государственной Думы РФ проголосовали за принятие законопроекта о «О государственной социальной помощи». Документ предполагает повышение пенсий россиянам сверх прожиточного минимума.
После окончательного принятия документа социальные доплаты пенсионерам будут пересчитаны без учета текущей индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат, сообщает RT. «Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%», — сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера российского парламента, решение о перерасчете коснется более 4 млн человек. Никаких справок гражданам собирать не придется, все перерасчеты будут произведены в автоматическом режиме.В окончательном чтении документ планируется принять уже на следующей неделе.
Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх прожиточного минимума, который установлен в регионе, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что перерасчет соцдоплат к пенсиям коснется 12% неработающих пенсионеров. На эти цели в 2019 году будет направлено 18,8 миллиардов рублей.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что решение об индексации сверх прожиточного минимума пенсий и их пересчете Владимир Путин озвучил в послании Федеральному Собранию. Также российский лидер дал поручение пересчитать пенсии, полученные в начале года.