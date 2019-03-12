На Урале женщину убила рухнувшая с крыши ледяная глыба. ФОТО, ВИДЕО

Владимир Васин © Служба новостей «URA.RU» 12 марта 2019 в 17:19 Размер текста - 17 +

Тело увезли на машине «скорой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницу города Сим Челябинской области погубила рухнувшая с крыши жилого дома ледяная глыба. Видео с места инцидента, произошедшего 12 марта на улице Кирова, у дома №8, опубликовал во «ВКонтакте» очевидец. На кадрах видно неподвижное тело и микроавтобус скорой помощи, в который его укладывают. Автор ролика сообщает место и время происшествия. В комментариях также опубликованы несколько фотографий, в том числе спешно появившейся на месте ЧП автовышки. «Как всегда, заметают следы, а человека уже нет!» «Сейчас везде все скинут! Надо же, чтоб что-то случилось, чтоб заработала служба», «Вот и где ходить по ул. Кирова? по проезжей части — опасно…а по тротуару — смертельно опасно» — пишут в группе «Подслушано на „Агрегат“ город Сим» пользователи Виктория Познякова, Елена Кузнецова и Яна Скрябина. В администрации города не ответили на телефонный звонок корреспондента агентства. Следователи начали проверку произошедшего. «По предварительным данным, черепно-мозговая травма была получена при сходе льда с крыши. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту смерти женщины проводится доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям управляющей компании», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. Вскоре на месте инцидента появилась автовышка. Очевидцы считают, что с ее помощью коммунальщики приведут крышу в идеальное состояние Фото: Надежда Калинина, группа «Подслушано на „Агрегат“ город Сим», «ВК»