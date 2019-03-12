Салехард будет претендовать на звание новогодней столицы России. Эту тему обсудили министр культуры России Владимир Мединский и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время встречи в Москве 12 марта.
«В случае победы для жителей и гостей округа будет организована масштабная культурная программа с историческими маршрутами, гастрономическими фестивалями и зимними спортивными соревнованиями. По предварительным подсчётам, это позволит привлечь на Ямал около 12 тысяч туристов», — сообщили в пресс-службе главы Ямала. Отметим, население Салехарда в 2018 году составляло около 50 тысяч человек.
Салехард не первый город в УрФО, который будет претендовать на звание новогодней столицей России. Ранее этот статус имел Ханты-Мансийск. Тогда 100-тысячный город посетило около 70 тысяч туристов.