В Госдуме отреагировали на желание Евросоюза остановить «Северный поток — 2»

В Госдуме объяснили, что намерение депутатов Европарлмамента остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» станет проблемой только для Евросоюза. Своим мнением в беседе с RT поделился Адальби Шхагошев.
Парламентарий пояснил, что подобное решение в первую очередь ударит по самому Евросоюзу. «Это решение — против энергетической безопасности Европы», — заявил Шхагошев. Он объяснил, что подобное решение по газопроводу европейские депутаты приняли «с целью ублажить Соединённые Штаты, выиграть политические бонусы».
Шхагошев подчеркнул, что планы Европарламента «не связаны с реальностью». «У России есть газ, Европа в нем нуждается. Альтернатив в ближайшее время у Европы нет», — подчеркнул депутат. Кроме того, как отметил Шхагошев, украинские сети, которые сейчас доставляют газ в ЕС, сильно изношены. Это также оставляет надежду на то, что проект «Северного потока — 2» сохранится.
Вопрос о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2», напомним, подняли депутаты Европарламента в специальной резолюции. Из документа следует, что Европа отказывается считать Россию своим стратегическим партнером.
Газопровод «Северный поток — 2» — уникальный международный проект. В его рамках планируется построить магистраль в обход Украины. Сеть должна поставлять газ в страны Европы. Ранее проект поддержал немецкий бизнес и политики из Австрии.