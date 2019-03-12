Руководство ГИБДД положительно относится к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км\ч. По мнению начальника ГУ ГИБДД МВД России Михаила Черникова, штрафы за превышение скорости на 10 км/ч и более необходимы.
«Конечно, нужно снижать, ведь по закону превышение на 1 километр в час — это уже нарушение», — приводит слова Черникова «Российская газета». Глава ведомства напомнил, что по действующему законодательству административное наказание в виде штрафа налагается лишь тогда, когда скорость превышена на 20 и более км/ч.
Правда, штрафовать за превышение скорости на 10 и более км/ч можно будет только после того, как будут проинспектированы все дороги, уточняет агентство Nation News. Тогда, как считает начальник ГИБДД, в некоторых случаях можно будет устанавливать более высокую максимально допустимую скорость.
По словам Черникова, на это может уйти определенное время, но не более двух лет, передает «Царьград». Таким образом, вопрос о снижении нештрафуемого порога будет решен в 2019 либо в 2020 году.
Ранее в поддержку наказания за превышение скорости на 10 км/час и более высказался Минтранс РФ, напоминает RT. О своей позиции ведомство сообщило в МВД.