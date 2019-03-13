Сейчас Собчак ждет ответа музыканта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вызвала на баттл музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Поводом стал ироничный стих, который он посвятил разводу Собчак с актером Максимом Виторганом и ее гипотетическому роману с продюсером Константином Богомоловым.

«Думаю, всему виной новая привычка — в каждой бочке новостной делать стих затычкой. Ну, а я-то здесь при чем? Чем я виновата? В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл! Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка: Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!» — написала телеведущая на своей странице в Instagram. Также она подчеркнула, что до конфликта со скандальным музыкантом у них были приятельские отношения.

12 марта Шнуров опубликовал в Instagram ироничный стих, который высмеивал Ксению Собчак, напоминает телеканал 360. Таким образом лидер «Ленинграда» отреагировал на разгорающийся конфликт между Собчак и бывшей супругой Богомолова Дарьей Мороз. «Строила любовь, а вышло, как обычно: в стиле рококо околостоличном. Направления разные, но, а суть едва, чтоб она ни делала, все один „Дом два“», — писал музыкант.