Саакашвили раскрыл планы Порошенко по обмену Крыма

Саакашвили считает потерю Крыма главным препятствием Украины на пути к евроинтеграции Фото: depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Украинский лидер Петр Порошенко собирался обменять Крым на членство страны в Евросоюзе и НАТО. Об этом в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Я разговаривал с Порошенко, он поинтересовался, смирился ли я как президент с потерей Грузией Южной Осетии и Абхазии. Позже он заявил, что точно так же мы должны привыкнуть к тому, что Крыма у Украины уже не будет, зато мы получим членство в ЕС и НАТО», — заявил политик.

Саакашвили уточнил, что, по его мнению, вхождение Крыма в состав России и стало главным препятствием для попадания Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. Также он заключил, что потеря полуострова — далеко не единственный территориальный конфликт, который разрывает Украину на части, подразумевая войну в Донбассе.

Ранее бывший грузинский президент заявлял, что собирается вернуться на Украину 1 апреля, напоминает телеканал RT. По мнению Саакашвили, никто не станет слушать приказ Порошенко, запрещающий ему появляться на украинской территории, поскольку лидер страны уже растерял весь авторитет среди военных.