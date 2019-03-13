Главный коммунальщик ХМАО уходит в отставку

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Егор Ковальчук уходит в отставку. Об этом 13 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«С 15 марта Егор Ковальчук покидает пост руководителя регионального департамента ЖКК и энергетики по собственному желанию, в связи с переездом в другой регион. Исполняющим обязанности ведомства будет назначен заместитель директора ведомства Сергей Эрнст», — говорится в сообщении депсвязей. Егор Ковальчук возглавил югорский департамент ЖКХ в ноябре 2015 года.
Сфера ЖКХ остается одной из самых критикуемых в регионе. Можно вспомнить скандал со строительством ВОС-4 в Пыть-Яхе, где жители уже несколько лет жалуются на отсутствие чистой воды. В августе 2017 года силовики провели обыски в кабинете Егора Ковальчука и его заместителя Елены Шухоровой. Оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела против директора МУП «Управление городским хозяйством» Пыть-Яха Александра Рабиновича, который был ответственным за установку водоочистных сооружений Пыть-Яха. По версии следствия, Рабинович заключил договор на капремонт и реконструкцию оборудования водоочистных сооружений, которые по факту не выполнялись, но были оплачены.