В регионах «тюменской матрешки» на 30% снизились выдачи кредитных карт
В октябре 2025 года в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) выдали 41 тысячу кредиток
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
По итогам октября текущего года банки в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдали за месяц 41 тысячу кредиток. Это на 30,5 % меньше показателей октября 2024 года, когда было оформлено 59 тысяч карт. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) в октябре выдано 41 тыс. кредиток, что на 30,5% меньше, чем в октябре прошлого года (59 тыс.)», — сообщается на сайте издания. Тенденция к снижению наблюдается и в целом по России: в октябре количество новых кредитных карт составило 1,31 млн единиц — на 25,2 % меньше, чем в октябре 2024 года (1,76 млн).
Лидерами по сокращению также стали: Москва (падение на 36,1 %), Санкт‑Петербург (на 30 %), Тульская область (на 29,2 %) и Красноярский край (на 27,6 %). Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ситуация стабилизировалась на низком уровне после резкого спада во второй половине 2024 года — в 2025 году ежемесячно выдают всего около 1,3 млн кредитных карт.
