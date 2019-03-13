Автомобилисты просят разрешить им ездить по городу со скоростью 80 км/ч

Автомобилисты уверены: ужесточать скоростной режим в городах не имеет смысла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В российских городах следует разрешить скоростной режим транспорта в пределах 80 километров в час. Такое мнение «URA.RU» высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Он также полагает, что снижать порог безнаказанного превышения разрешенной скорости до десяти километров в час с нынешних двадцати не следует. Ранее о желании реализовать подобную инициативу заявил глава ГИБДД России, генерал-лейтенант Михаил Черников. По словам главного дорожного инспектора России, это может произойти уже в течение ближайших полутора лет.

«Машины созданы для того, чтобы на них ездить, и скорости не надо бояться. Иначе лучше ходить пешком или садиться на велосипед. Думаю, такие предложения звучат от некомпетентности. Скоростной режим в пределах 80 километров в час в городе — это нормально. Понимаете, если человека сбить на 40 или 50 километрах в час, то он тоже в лучшем случае останется инвалидом, ложных иллюзий тут быть не должно», — пояснил Субботин. По его мнению, государство должно инвестировать в дорожную инфраструктуру: «Необходимо строить безопасные пешеходные переходы и разделять встречные протоки. Тогда проблема аварийности на дорогах будет в большей степени решена».

Субботин также предположил, что снижение «безнаказанного» скоростного лимита неизбежно приведет к увеличению количества штрафов. Как ранее сообщало «URA.RU», в России сейчас решается вопрос об отмене не попадающего под штраф превышения скорости движения на 20 километров в час. В настоящее время в пределах населенных пунктов лимит скорости составляет 60 км в час, на загородных дорогах — 90 и 110 км в час (в зависимости от категории дороги).