Еще один тюменский застройщик отказался от работы с риелторами

Застройщик «ИНКО и К», возводящий жилые дома в Тюмени, приостанавливает работу с риелторами с 15 марта. Причина — «существенные изменения на рынке первичной недвижимости». Об этом «URA.RU» стало известно из письма руководителя отдела маркетинга Ильи Алешина.
«Традиционное увеличение себестоимости строительства накладывается на законодательное изменение схемы финансирования жилищного строительства. Мы приняли решение о необходимости пересмотреть условия сотрудничества в части поиска клиентов на наши объекты», — говорится в документе.
С середины марта застройщик временно приостанавливает прием уведомлений от риелторов о бронировании по действующим договорам. Возобновить работу планируют после того, как будут согласованы новые условия сотрудничества. Что это за условия и когда они будут подписаны, в компании не смогли ответить. Там заявили, что «когда разберемся, тогда и объявим». При этом застройщик работал с большим количеством агентств недвижимости.
Директор крупнейшей риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на звонок «URA.RU» не ответил. «В настоящее время временно приостановлено сотрудничество с застройщиком „ИНКО и К“ и ведутся переговоры о согласовании новых условий работы», — рассказали в пресс-службе «Этажей».
В Тюмени с начала года не утихает конфликт между риелторами и частью застройщиков. Причиной стало понижение комиссионных для агентств недвижимости. Ранее компания-застройщик «ТИС» перешла на новую схему работы, по которой клиенты, покупающие квартиры напрямую у компании (минуя агентов), получают скидку 2%. Группа компаний «ПСК Дом» вовсе отказалась от работы с риелторами.