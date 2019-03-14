Мэрия ямальской столицы банкротит строительную фирму местного депутата

Окружную инвестиционно-строительную компанию (АО «ИСК ЯНАО»), которую возглавляет депутат думы Салехарда Михаил Бабийчук, пытаются обанкротить. Подробностями дела с корреспондентом «URA.RU» поделился председатель окружного отделения организации «Опора России» Алексей Писарев.
«В течение последних трех лет было четыре обращения по признанию „ИСК ЯНАО“ банкротами. Мы подключились к делам и постарались помочь фирме. Дали возможность компании сдать дом на улице Республики в Салехарде, который сейчас на 99,9% готов. На данный момент компания погасила задолженности перед „Салехардэнерго“ и налоговой службой, но дело все еще не прекращено», — отметил Писарев.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» Михаил Бабийчук отметил, что больше 10 млн рублей по иску о банкротстве также требует мэрия Салехарда (администрация подключилась к делу в качестве иных лиц) за просроченные арендные платежи. «Вероятность банкротства на данный момент я оцениваю примерно в 80%. Мы с городом планируем подписать мировое соглашение на четыре месяца. Если они на это пойдут — угрозы [банкротства] не будет. Если банкротство случится, то это скажется на дольщиках и пайщиках нашего нового дома. Поэтому я трупом лягу, но не дам обанкротить фирму», — отметил гендиректор.
По данным базы сервиса «Контур. Фокус», Бабийчуку принадлежит 10% акций фирмы. Оставшейся долей (90%) владеет мэрия Салехарда в лице городского департамента имущественных и земельных отношений.
Получить оперативный комментарий по ситуации в мэрии Салехарда, налоговой и «Салехардэнерго» не удалось. В их пресс-службы был отправлен запрос. На момент публикации материала ответы получены не были.
Компания «ИСК ЯНАО» была создана в 1998 году и за время существования сдала в эксплуатацию более 300 объектов, в том числе 89 жилых домов, восемь школ почти на пять тысяч мест, 17 объектов здравоохранения, аэропорт Салехарда и железнодорожный вокзал в Лабытнанги.