Региональный штаб ОНФ обратился в администрацию Кургана и надзорные органы с предложением проверить кадастровую стоимость участка Рябковского лесопарка в районе Голубых озер и пересмотреть ее в сторону увеличения. По мнению общественников, стоимость аренды здесь была необоснованно занижена, сообщили «URA.RU» в пресс-службе организации.
«В 2013 году после проведения оценки кадастровой стоимости участка у Голубых озер сумма была уменьшена со 132,8 млн рублей до 7,97 млн рублей. Фактически арендатор ежемесячно платит чуть более 22 тысяч рублей, за пять лет казна недосчиталась порядка 20 млн рублей», — подсчитали в ОНФ.
Помимо этого, общественники возмущены тем, что землю в пригородной «зеленой зоне» оформили под строительство. Также они отмечают, что арендатор Голубых озер в зимнее время давно не использует земельный участок, а насыпная песчаная гора для катания на горных лыжах и подъемники демонтированы. «Надеемся в ближайшее время получить ответы на наши вопросы, ждем конкретных разъяснений и действий со стороны органов исполнительной власти», — заявил руководитель регионального исполкома ОНФ Федор Теребенин. В пресс-службе городской администрации пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Арендаторами указанного участка является ООО «Курганпарк». Эта компания также известна скандальным контрактом по аренде Горсада. Разбирательства по необоснованно низкой стоимости, за которую «Курганпарку» отдали парковую зону в центре города, не утихают уже несколько лет, однако договор так и не был расторгнут. Получить комментарии гендиректора компании Натальи Рыбиной «URA.RU» не удалось — она не ответила на звонок корреспондента агентства.