Журнал Forbes перечислил самых богатых холостяков страны. Среди 98 миллиардеров России оказалось 14 человек либо разведенных, либо никогда не связывающих себя узами брака.
Самым завидным женихом Forbes назвал владельца холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, состояние которого оценивается в15,1 млрд долларов. Его развод, как утверждает издание, был оформлен 10 лет назад, бизнесмен воспитывает четверых детей. Следом идет Роман Абрамович с состоянием 12,4 млрд долларов. Его брак с Дарьей Жуковой распался летом 2017 года,, но пара продолжает воспитывать совместных детей. В тройке самых завидных женихов 53-летний бизнесмен Михаил Прохоров, который официально никогда не был женат. Его состояние Forbes оценил в 9,8 млрд долларов.
В рейтинг холостых миллиардеров Forbes вошел и уральский бизнесмен, экс-владелец «Уралкалия», 52-летний Дмитрий Рыболовлев. Его состояние равно 6,8 млрд долларов. Рыболовлев разведен, у него двое детей. Несколько лет назад он подарил дочери остров, где она сыграла свою свадьбу.
В списке также 51-летний Олег Дерипаска (3,6 млрд долларов), который много лет был женат на Полине Юмашевой, дочери экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева. О их разводе стало известно недавно. В списке богатых холостяков РФ числятся партнер-учредитель Московской школы управления «Сколково» Сергей Попов (47 лет, 4,5 млрд долларов), партнер Фридмана по «Альфа-Групп» Петр Авен (5,3 млрд долларов), владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик (2,8 млрд долларов), создатель мессенджера Telegram Павел Дуров (2,7 млрд долларов) и владелец компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» Аркадий Ротенберг (2,6 млрд долларов).