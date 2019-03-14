13 марта 2019

При входе в ЗАГС перед женихом и невестой рухнул фасад здания. ВИДЕО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 06:32
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Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., свадьба, кольца
Пара шла подавать заявлени е в ЗАГСФото: Pixabay

Влюблённая пара едва уцелела при походе в ЗАГС подавать заявление о регистрации брака. Прямо перед ними рухнул фасад Дома культуры, где расположен отдел записи актов.

Инцидент с частичным обрушением здания произошел в башкирском поселке Красноусольский пишет «ВКонтакте» Максим Дегков. «Рухнувший фасад Дома культуры п. Красносельский в Башкортостане едва не разрушил будущее пары молодых влюбленных, которые шли подавать заявление в ЗАГС», — пишет влогер под публикацией видео.

На кадрах запечатлено, что груда снега и обломков устремилась вниз спустя мгновение после того, как пара прошла в двери здания.

Рухнувший фасад Дома культуры п. Красносельский в Башкортостане едва не разрушил будущее пары молодых влюбленных, которые шли подавать заявление в ЗАГС.

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