Пара шла подавать заявлени е в ЗАГС Фото: Pixabay

Влюблённая пара едва уцелела при походе в ЗАГС подавать заявление о регистрации брака. Прямо перед ними рухнул фасад Дома культуры, где расположен отдел записи актов.

Инцидент с частичным обрушением здания произошел в башкирском поселке Красноусольский пишет «ВКонтакте» Максим Дегков. «Рухнувший фасад Дома культуры п. Красносельский в Башкортостане едва не разрушил будущее пары молодых влюбленных, которые шли подавать заявление в ЗАГС», — пишет влогер под публикацией видео.

На кадрах запечатлено, что груда снега и обломков устремилась вниз спустя мгновение после того, как пара прошла в двери здания.

Рухнувший фасад Дома культуры п. Красносельский в Башкортостане едва не разрушил будущее пары молодых влюбленных, которые шли подавать заявление в ЗАГС.