Экс-кандидат на пост президента России, глава «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин отреагировал на сообщения о его потенциальной карьере в Госдуме. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» бизнесмен не подтвердил и не опроверг эту информацию.
«Знаете, я мог занять и пост президента. Пока не будет официальной информации, ничего сказать не могу», — сказал Павел Грудинин информагентству.
Ранее СМИ сообщали, что Грудинин может получить депутатский мандат от КПРФ вместо умершего российского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. После кончины ученого коммунисты могут посадить на его место любого члена партии.
Экс-кандидат в президенты РФ был избран председателем совета депутатов города Видное Московской области в сентябре 2017 года. Его деятельность на это посту разочаровала коллег-депутатов: так, при Грудинине в Видном были урезаны социальные статьи бюджета. В частности, средства для компенсации стоимости оплаты жилья и услуг ЖКХ участникам Великой Отечественной войны уменьшились на почти на 40%. На 13,5% сократилось финансирование программы «Спорт городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017—2021 годы», а также была урезана сумма, которую планировалось выделить на социальную защиту горожан.
Павел Грудинин, между тем, продолжает судиться со своими работниками. Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» пытались взыскать 2,1 млрд рублей упущенной выгоды, но Арбитражный суд Москвы отказал им в иске. Негативно повлиял на политическую карьеру и бракоразводный процесс Грудинина с супругой, при котором вскрылись его зарубежные офшоры. В феврале бизнесмена сняли с должности сняли с должности председателя совета депутатов.