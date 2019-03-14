Попытка снести павильон с игровыми автоматами в Челябинске обернулась дракой с рабочими-демонтажниками и пришедшими им на помощь полицейскими, передает корреспондент «URA.RU».
Инцидент произошел утром 14 марта на проспекте Победы, 392. Возле этого дома сконцентрировано большое количество незаконных объектов, но в четверг прибывшие представители гордумы и муниципального предприятия собирались демонтировать самый большой из них — который невозможно просто поднять краном и увезти.
«Формально это интернет-кафе, но мы имеем информацию, что под этим видом работает зал игровых автоматов. Когда рабочие начали отключать электричество, появился представитель собственников с группой поддержки. Он матерился, толкался, свалил лестницу и даже попробовал сбросить с крыши рабочих-демонтажников, — рассказал „URA.RU“ глава комитета по социальной политики гордумы Александр Галкин. — Когда я вызвал полицию, он начал бросаться и на приехавших полицейских».
Сейчас демонтаж продолжается. На месте событий остаются не принимавшие участия в схватке представители владельцев объекта, а также не менее пяти сотрудников полиции.
Подобные мероприятия в Челябинске проходят регулярно — в прошлом году было демонтировано более 700 объектов. Однако подобный эксцесс произошел впервые, добавил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» Александр Галкин.