13 марта 2019

В Челябинске снос кафе с игровыми автоматами перерос в драку с полицией. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 12:56
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Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, интернет кафе, галкин александр, снос киоска, киоск игровых автоматов
На словах конфликт разрешить не удалосьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попытка снести павильон с игровыми автоматами в Челябинске обернулась дракой с рабочими-демонтажниками и пришедшими им на помощь полицейскими, передает корреспондент «URA.RU».

Инцидент произошел утром 14 марта на проспекте Победы, 392. Возле этого дома сконцентрировано большое количество незаконных объектов, но в четверг прибывшие представители гордумы и муниципального предприятия собирались демонтировать самый большой из них — который невозможно просто поднять краном и увезти.

Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, интернет кафе, снос киоска, киоск игровых автоматов
Разгневанный бизнесмен, по словам очевидцев, собирался сбросить рабочих с крыши
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Формально это интернет-кафе, но мы имеем информацию, что под этим видом работает зал игровых автоматов. Когда рабочие начали отключать электричество, появился представитель собственников с группой поддержки. Он матерился, толкался, свалил лестницу и даже попробовал сбросить с крыши рабочих-демонтажников, — рассказал „URA.RU“ глава комитета по социальной политики гордумы Александр Галкин. — Когда я вызвал полицию, он начал бросаться и на приехавших полицейских».

Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, интернет кафе, снос киоска, киоск игровых автоматов
Но на «поле боя» подоспела полиция
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас демонтаж продолжается. На месте событий остаются не принимавшие участия в схватке представители владельцев объекта, а также не менее пяти сотрудников полиции.

Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, интернет кафе, снос киоска, киоск игровых автоматов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подобные мероприятия в Челябинске проходят регулярно — в прошлом году было демонтировано более 700 объектов. Однако подобный эксцесс произошел впервые, добавил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» Александр Галкин.

Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, интернет кафе, галкин александр, снос киоска, киоск игровых автоматов
Председатель комиссии гордумы Александр Галкин обещает довести борьбу до конца
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, интернет кафе, снос киоска, киоск игровых автоматов
Работы продолжились под присмотром полиции
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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