В Екатеринбурге у бывшего координатора регионального центра «Открытая Россия» Максима Верникова прошел обыск. Видео, запечатлевшее начало операции, опубликовало «Федеральное агентство новостей».
На кадрах несколько силовиков собираются ломать дверь в квартиру Верникова. Один из них вооружен кувалдой.
После обысков Максима Верникова задержали как фигуранта уголовного дела по «Открытой России», которую классифицировали как «иностранную или международную неправительственную организацию, признанную нежелательной» (ст. 284 УК РФ). Несмотря на то, что Верников добровольно ушел из движения в середине февраля, его не освободили от уголовной ответственности. Экс-координатору грозят штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.
«Открытая Россия» — российское сетевое движение, организованное по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского. В 2017 году Генпрокуратура РФ внесла движение в список нежелательных организаций, признав его дискредитирующим и не признающим результаты российских выборов, а также дестабилизирующим внутреннюю политическую ситуацию. Сам Ходорковский после выхода из колонии живет за границей, откуда финансирует и контролирует организацию.
В январе в России завели первое дело по статье 284 УК РФ. Его фигурантом стала член федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко. Свою вину активистка не признает.