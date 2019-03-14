В Екатеринбурге задержали бывшего координатора организации Ходорковского

В Екатеринбурге задержали бывшего координатора регионального центра «Открытая Россия» Максима Верникова. Об этом «URA.RU» сообщила правозащитница Елена Шукаева.
«Обыск уже завершается. Верникова увезли в Следственный комитет. Речь идет об уголовном деле за осуществление на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной (ст. 284 УК РФ)», — пояснила Шукаева в разговоре с корреспондентом информагентства.
Правозащитница уточнила, что Верников добровольно ушел из «Открытой России» в середине февраля и поэтому его должны были освободить от ответственности. Тем не менее, он стал фигурантом уголовного дела. Экс-координатору грозит штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга комментировать задержание отказался.
Месяцем ранее в России завели первое дело по статье 284 УК РФ. Его фигурантом стала член федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко. Вину активистка не признает.
«Открытая Россия» — российское сетевое движение, организованное по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского. В 2017 году Генпрокуратура РФ внесла движение в список нежелательных организаций, признав его дискредитирующим и не признающим результаты российских выборов, а также дестабилизирующим внутреннюю политическую ситуацию. Сам Ходорковский сейчас живет за границей, откуда финансирует и контролирует организацию.