Путин поручил снизить ставки по ипотеке

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 16:35
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Пробки в городе. Москва, банк, ипотека
Путин заявил, что 2024 году ставка по ипотеке должна быть менее 8%Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по ипотеке. С таким предложением российский лидер выступил на съезде российского союза промышленников и предпринимателей.

«Нам надо вернуться к ипотеке в восемь процентов», — цитирует Владимира Путина ТАСС. Глава РФ также отметил, что мера должна начать действовать к 2024 году. Путин напомнил, что сейчас средняя ставка составляет 10,5-11%.

Ранее Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Об этом глава государства заявил, выступая с ежегодным посланием перед Федеральным Собранием. Предполагается, что ипотечные каникулы будут длиться шесть месяцев.

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