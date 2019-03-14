Путин поручил снизить ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по ипотеке. С таким предложением российский лидер выступил на съезде российского союза промышленников и предпринимателей.
«Нам надо вернуться к ипотеке в восемь процентов», — цитирует Владимира Путина ТАСС. Глава РФ также отметил, что мера должна начать действовать к 2024 году. Путин напомнил, что сейчас средняя ставка составляет 10,5-11%.
Ранее Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Об этом глава государства заявил, выступая с ежегодным посланием перед Федеральным Собранием. Предполагается, что ипотечные каникулы будут длиться шесть месяцев.