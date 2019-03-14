13 марта 2019
12 марта 2019

Мэрия ямальского города выиграла многомиллионный иск у своего подрядчика

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 20:52
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Строительство Общественно-делового центра «Конгресс-холл». Челябинск, стройка, конгресс-холл
Строительная компания не платила за аренду участка, на котором находился недостройФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выиграла иск о взыскании 11 млн рублей с компании «СеверСтройСервис», которая является подрядчиком нескольких городских строек. Подробности дела были опубликованы 14 марта на сайте окружного Арбитражного суда.

По информации суда, в 2017 году «СеверСтройСервис» выкупил недостроенное здание в Новом Уренгое. Строение стояло на земле, которая находится в собственности горадминистрации. Компания и мэрия заключили договор аренды участка но, по информации истца, с начала 2017 года по сентябрь 2018-го «СеверСтройСервис» не платил за аренду. В итоге строительная компания задолжала 10,3 млн рублей и накопила пени — 896 тысяч рублей.

«Расчет истца ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен. Арбитражный суд решил взыскать с ООО „СеверСтройСервис“ в пользу департамента имущественных отношений Нового Уренгоя 11,2 млн рублей, и в доход федерального бюджета госпошлину в размере 79 тысяч рублей», — говорится в тексте решения, которое может быть обжаловано до 12 апреля.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя и у руководства компании не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили. В компанию и горадминистрацию направлены запросы. На момент публикации ответ получен не был.

ООО «Стройкоминвест» с 2004 года работает на строительном рынке Ямала. В 2012 году компания выиграла тендер мэрии на 141 млн рублей на строительство спортивной площадки городской школы № 4. Впоследствии фирма побеждала на аукционах мэрии на благоустройство городского кладбища, одной из городских улиц и строительство инженерных сетей для детского сада.

В 2016 году окружное управление СКР возбуждало уголовное дело в отношении директора компании Амерхана Цулаева по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По информации пресс-службы ведомства, дело было прекращено в мае 2017 года из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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