Мэрия ямальского города выиграла многомиллионный иск у своего подрядчика

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выиграла иск о взыскании 11 млн рублей с компании «СеверСтройСервис», которая является подрядчиком нескольких городских строек. Подробности дела были опубликованы 14 марта на сайте окружного Арбитражного суда.
По информации суда, в 2017 году «СеверСтройСервис» выкупил недостроенное здание в Новом Уренгое. Строение стояло на земле, которая находится в собственности горадминистрации. Компания и мэрия заключили договор аренды участка но, по информации истца, с начала 2017 года по сентябрь 2018-го «СеверСтройСервис» не платил за аренду. В итоге строительная компания задолжала 10,3 млн рублей и накопила пени — 896 тысяч рублей.
«Расчет истца ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен. Арбитражный суд решил взыскать с ООО „СеверСтройСервис“ в пользу департамента имущественных отношений Нового Уренгоя 11,2 млн рублей, и в доход федерального бюджета госпошлину в размере 79 тысяч рублей», — говорится в тексте решения, которое может быть обжаловано до 12 апреля.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя и у руководства компании не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили. В компанию и горадминистрацию направлены запросы. На момент публикации ответ получен не был.
ООО «Стройкоминвест» с 2004 года работает на строительном рынке Ямала. В 2012 году компания выиграла тендер мэрии на 141 млн рублей на строительство спортивной площадки городской школы № 4. Впоследствии фирма побеждала на аукционах мэрии на благоустройство городского кладбища, одной из городских улиц и строительство инженерных сетей для детского сада.
В 2016 году окружное управление СКР возбуждало уголовное дело в отношении директора компании Амерхана Цулаева по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По информации пресс-службы ведомства, дело было прекращено в мае 2017 года из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.