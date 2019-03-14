Губернатор Куйвашев отказался от подарков на день рождения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от подарков на день рождения, предложив своим друзьям и знакомым вместо этого перечислить деньги в детские благотворительные фонды. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Куйвашев отметил, что каждый год обращается с такой просьбой к своим знакомым. «В этом году фонды „Мы вместе“ и „Живи, малыш“ выбрали девять пациентов — девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь», — сообщил Куйвашев. Он перечислил имена и информацию о диагнозах детей, для лечения которых требуется благотворительная помощь, и опубликовал реквизиты для перевода денег.
Губернатор будет отмечать день рождения 16 марта — ему исполнится 48 лет. В этот же день Куйвашев откроет масштабное спортивное мероприятие — турнир «Большой шлем» по дзюдо, который пройдет на площадке екатеринбургского Дворца игровых видов спорта.